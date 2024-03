Bu gün Təzəpir məscidində ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin anım mərasimi keçirilir.

Metbuat.az bildirir ki, mərasimdə media və ictimaiyyət nümayəndələri, ilahiyyatçılar iştirak edirlər.

Xatırladaq ki, hacı Şahin Həsənli 2023-cü il mart ayının 2-də səhər saatlarında 48 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib. Hacı Şahin Həsənli Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) səlahiyyətli nümayəndəsi idi.

