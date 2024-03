Bu gün saat 22:00-dan sabah saat 12:00-dək qaz abonentləri üçün ödəniş sistemi əlçatmaz olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCA R) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Buna səbəb "SmartElektroniks" MMC tərəfindən "Azəriqaz"ın AGİS sisteminin yeni verilənlər bazasına keçirilməsi işləri icra olunacaq.

Qeyd olunub ki, abonentlərdən bu müddət ərzində ödəniş etməmələri (smart-kartlara məbləğin yüklənməsi və borcun ödənilməsi) xahiş olunur.

