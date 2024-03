Şarmazanov Paşinyana səsləndi: “KTMT-dən çıxıb Türkiyəyə gedəcəksiniz?”

Ermənistan parlamentinin keçmiş spikeri Eduard Şarmazanov Moskvanın İrəvan üçün dayanıqlı tərəfdaş olduğunu xatırladıb.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Şarmazanov özünün Telegram kanalında yazıb ki, o həmişə Ermənistanın KTMT-yə üzv olmasının tərəfdarı olub və tərəfdarı olmağa davam edəcək.

Ermənistanın qərbin fikirləri əsasında hərəkət etməyə çalışdığını qeyd edən Şarmazanov Moskva ilə zamanın sınağından çıxmış müttəfiqliyi yüksək qiymətləndirib:

“Bu gün böhranın səbəbi Paşinyan rejimidir. Ermənistanın KTMT-dən çıxmaq çağırışları rədd edilməlidir. Alternativ seçim hansıdır? KTMT-dən çıxıb hara gedəcəksiniz, Türkiyəyə? Rusiya və KTMT-yə alternativ yoxdur”.

