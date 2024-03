Həkimlərin evlərinə belə daxil etmədikləri qidalar - Xərçəng yaradır

Ən qorxulu xəstəliklərdən biri olan xərçəng son illərdə sürtlə yayılır.

Xərçəngə 30% genetik faktorlar, 70% isə ətraf mühit faktorları səbəb olur. Ətraf mühit amilləri arasında ən mühümü isə qidalanmadır.

Çox işlənmiş qidaların istehlakı bədəndə yatmış xərçəng hüceyrələrinin oyanmasına və böyüməsinə səbəb ola bilər.

Bu səbəblə həkimlərin evlərinə belə daxil etmədikləri ən təhlükəli qidalardan uzaq durmaq lazımdır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən həmin qidaları təqdim edir:

- Bulyon

- Hazır “noodle”

- Cips

- Kolbasa

- Süd tozu

- Süni şəkər əvəzediciləri

- Paketlənmiş hazır şorba

- Marqarin

