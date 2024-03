Ramiz Mehdiyevdən səhhəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün mətbuatda Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Ramiz Mehdiyevin vəziyyətinin ağırlaşdığı və İsrailə aparıldığı barədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyev yayılan məlumatların yalan olduğunu bildirib:

“Mənim səhhətimdə heç bir problem yoxdur. “Check-up” müayinə üçün Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya getmişdim. Bu da ildə bir ya iki dəfə baş verən bir haldır.

İsrailə getməmişəm. Məgər, oranı tanıyıram ki? Hazırda Bakıdayam. Sağlıq olsun”, - deyə o qeyd edib.

