Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Odlar Yurdu Kollecinin məzunu olmuş və Odlar Yurdu Universitetinin Maliyyə ixtisasının 1-ci kurs tələbəsi olan Canbaxışlı Sürayə Elman qızı dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.