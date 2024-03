Bakıda 9-cu sinif şagirdi vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məktəbdən məlumat verilib.

Belə ki, 24 saylı orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Natiq Məhərrəmov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Onun fotosunu təqdim edirik:

