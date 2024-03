Uzun müddətdir efirlərdən və sosial şəbəkələrdən uzaq olan müğənni Mirkamil Kamilovun yeni görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, məclislərdən birində səhnə alan ifaçının görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, sənətçi bir müddət öncə sosial şəbəkə hesablarını sıfırlayıb.

