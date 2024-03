Azərbaycanda təhsil alan əcnəbilərin sayı açıqlandı

Azərbaycanda təhsil alan əcnəbilərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatda bildirilib.

Məlumatda qeyd edilib ki, hesabat ili ərzində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə cəlbinin təşviqi və təhsilinin təşkili istiqamətində ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilib:

“Görülmüş tədbirlərinnəticəsidir ki, 2023/2024-cü tədris ilində Azərbaycan universitetlərində ümumilikdə 100-dən çox ölkədən 10 minə yaxın xarici vətəndaş təhsil alır”.

