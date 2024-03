Qanunvericilikdə dövlət qeydiyyatı nişanı olmadan avtomobilin idarə edilməsinə icazə verilmir. İdarə edildiyi halda, həmin şəxsin əməlində inzibati xəta yaranır və inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.

Bəs, avtomobilinin nömrəsini itirmiş şəxs nə etməlidir?

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı ATV-də yayımlanan “Xəbərin olsun” verilişinə nəqliyyat üzrə ekspert Ərşad Hüseynov açıqlama verib. Ekspert bildirib ki, itmiş nömrələrin dublikatı verilmir. Daha ətraflı videoda:

