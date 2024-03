AZAL-ın keçmiş prezidenti Cahangir Əsgərovun həyat yoldaşı Zərifə Həmzəyeva yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat.az məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, “Caspian Energy Club”ın İdarə Heyətinin yeni tərkibində yer alıb.

