Futbolçu karyerasını yekunlaşdırandan sonra özünü idmana həsr edən Məsut Özilin yeni görünüşü görənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gərgin məşq proqramından sonra bədənində əzələ kütləsini artıran Məsut Özil tamam başqa görkəm alıb. Keçmiş futbolçunun yeni görüntüsü sosial mediada müzakirələrə səbəb olub.

