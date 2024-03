"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin sədri Ruslan Əliyevin vəzifəsindən azad edildiyi bildirilir.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq əmr imzalanıb.

Ruslan Əliyevin səlahiyyətləri müavinlərindən birinə tapşırılıb. "Azəriqaz"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldəniz Vəliyev açıqlamasında onda belə bir məlumatın olmadığını bildirib.

