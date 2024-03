"F-16" qırıcılarının Türkiyəyə tədarükü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Vaşinqtonda türkiyəli jurnalistlərlə görüşündə deyib.

H.Fidan, həmçinin söyləyib ki, F-35 qırıcıları ilə də bağlı proses davam edir.

