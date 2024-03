Azərbaycan təmsilçisi Fərhad Vəliyev Polşanın Krakov şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə 11-ci Vavel beynəlxalq turnirində uğurlu çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı yarışda qızl medal qazanıb.

O, ikili mini batut üzrə bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

