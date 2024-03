Şəkər xəstələrinin xilaskarı olan möcüzə bitki

El arasında şalfey kimi çox tanınan dərman bitkisi sürvə şəkər və diabetə bağlı xolesterin, damar problemlərinin çarəsi ola bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər sürvə ekstraktının qanda şəkərə təsir etdiyini araşdırıb.

Nəticələr göstərib ki, bu çayı içdikdən sonra xəstələrdə aclıq şəkəri daha aşağı olub.

Eləcə də xolesterin, triqliseridlər, lipid səviyyədi də düşmüş olub.

Alimlər bu qərara gəlib ki, sürvə yarpaqlarıdiabet xəstələrinə antihiperqlikemik təsir edir, ona görə də bu xəstələrə xüsusən aclıq şəkərini salmaq üçün sürvə ekstraktının yüksək dozalarını içmək tövsiyə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.