Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 31 Mart bələdiyyə seçkisi üçün gərgin mitinq marafonunu davam etdirir.

Dövlət başçısının bugünkü proqramı çərçivəsində böyük İzmir kampaniyası üçün ilk dayanacaq Gündoğdu Meydanı olub.

Ərdoğan çıxışından əvvəl izmirlilərə sürpriz edib. O, mitinqdən əvvəl səhnəyə çıxan sənətçi Cengiz Kurtoğlu ilə birlikdə “Duyanlara Duymayanlara” mahnısını ifa edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.