​“Kontakt”dan “Başqa bahar” təklifləri başladı – 50%-DƏK ENDİRİMLƏR!

Bu bahar “Kontakt”la bir başqa olacaq! Çünki “Kontakt” mağazalar şəbəkəsi bahar sevincini bu dəfə də böyük endirimlərlə alıcıları ilə bölüşməyə gəlib.

Martın 26-na qədər qüvvədə olacaq kampaniya şərtlərində nağd alışda 50%-dək endirimləri dəyərləndirsəniz, sevinciniz birə-on artacaq. Bahar müjdəçisi olan şəbəkə hissəli alış şərtlərini də alıcıları üçün daha əlçatan edib. Belə ki, bütün smartfon, notbuk, smart saat, qulaqlıqları 18 ay faizsiz, komissiyasız, televizor, mebel və məişət texnikasını isə 24 ay faizsiz, komissiyasız əldə edə bilməyiniz üçün fürsət bu fürsətdir!

Bununla kifayətlənməyən sevimli şəbəkənin sizə yalnız bayram kampaniyasını əhatə edən bir təklifi də var. “İndi al, 3 ay sonra ödə” kampaniyası çərçivəsində siz ürəyinizdən keçən hər bir məhsulu yerində heç bir ödəniş etmədən əldə edə biləcəksiniz. Diqqətli olun, 3 ay sonra ödəmə şərtlərinin rahatlığı sizi “Kontakt”ın aludəçisi edə bilər.

Beləliklə, Novruz təkliflərinə görə yalnız nağd alışda:

Hissəli alış şərtlərindən faydalanmaq istəyən alıcıların isə:

Odur ki, bu və digər yüzlərlə seçimlər ilə “Kontakt” mağazalarında tanış ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün *6060 Çağrı Mərkəzinə və ya şəbəkənin sosial media səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. “Kontakt” qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə hər kəsi təbrik edir!

