1982-ci ildə dramaturq Cəfər Cabbarlının heykəlinin açılışında qeydə alınmış video görüntülər yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, görüntüləri AzTV-nin "Qızıl Fondu"ndan paylaşılıb. Açılışda Ümummilli lider Heydər Əliyev və heykəltəraş Mirələsgər Mirqasımov da iştirak edib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

Quliyeva Seyranə / Metbuat.az

