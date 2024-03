Hərəkət zamanı minik avtomobilinin üzərində olan yük yola dağılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, "Xutor" tunelinin çıxışında baş verib.

Nəticədə metronun “Koroğlu” stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranıb.

Sıxlığın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür.

