Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün “Qarabağ” Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində “Bayer”ə (2:3) məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandamızın məğlubiyyəti azyaşlı azarkeşlərin də ağlamasına səbəb olub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

