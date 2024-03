Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 2023/2024 mövsümünün final oyununun keçiriləcəyi stadion müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş “Liv Bona Dea Arena”da baş tutacaq. İyunun 2-də təşkil olunacaq matçın başlama saatı, eyni zamanda digər detalları hələ bəlli deyil.

