İsrail ordusu Qəzza zolağına zərbələr endirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilir ki, zərbələr İsrailin Sderot şəhərinə raket hücumuna cavab olaraq endirilib.

