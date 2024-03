"Qarabağ"dan ayrılmaq istəmir, amma..." - Juninyo ilə bağlı AÇIQLAMA

Obyektiv olaraq Juninyo komandanın ən yaxşı oyunçusudur. Düzdür, heç kim "Qarabağ"dan ayrılmaq istəmir. Amma onu saxlamaqda çətinlik çəkəcəyik.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın futbolçusu Marko Veşoviç "Vijesti.me" nəşrinə açıqlamasında deyib.

32 yaşlı monteneqrolu müdafiəçi komanda yoldaşına çoxlu təkliflər gəldiyini söyləyib.

O, Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsində iki oyunun nəticəsinə əsasən (2:2, 2:3) "Bayer 04"ə uduzmaları barədə danışıb: "Kriteriyalarımız bərabər olsaydı, daha da irəli gedərdik. Keyfiyyət baxımından Avropanın zirvəsinə aid olduğumuzu göstərdik. Demək olar ki, Azərbaycan çempionluğunu təmin etmişik. Ümidvaram ki, növbəti mövsümdə avrokubokdakı nəticəni təkrarlayacağıq. Hətta daha böyük işlər görəcəyik. Avropa reytinqində Azərbaycanın əmsalı aşağıdır. Çünki yalnız "Qarabağ" nəticə verir. Ona görə Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayacağıq".

Veşoviç ölkəmiz haqqında da danışıb: "Burada hər şey əladır. Temperaturu bəyənirəm. Çünki əvvəllər "Legiya" da mənim üçün əla idi, amma -10 dərəcədə oynamağı heç sevmirdim. Bundan əlavə, rus dilində daha çox danışılır. Azərbaycan dili isə hədsiz dərəcədə çətindir. Bəzən məşqdə ingilis dilindən istifadə edirik. Atmosfer əladır, heç bir anlaşılmazlıq yoxdur. Çünki Qurban Qurbanov Avropada artıq böyük addır. Biz ənənəvi Monteneqro ailəsi kimiyik, burada fikirlər eşidilir, amma heç kim məşqçinin son sözünü inkar etmir (gülür)".

