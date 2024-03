Müğənni Gülay Zeynallı Novruz bayramında Baliyə istirahətə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi tətilə qızı Sahilə ilə birgə yollanıb.

O, gəzintisindən görüntüləri sosial media hesabınd paylaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

