Rusiyanın Moskva vilayətinin Krasnoqorsk şəhərində baş vermiş silahlı hücumda beş nəfərin iştirak etdiyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Shot” teleqram kanalı məlumat yayıb. Eyni zamanda, teleqram kanallarda yayılan məlumata görə, hadisəni törədən şəxslər saxlanılmayıb. Bu səbəbdən yanğınsöndürənlər də binaya yaxınlaşıb yanğını söndürə bilmir. Bildirilib ki, yanğın binanın damını uçurmağa başlayıb.

Silahlı hücumda azı 40 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb.

