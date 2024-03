Müğənni Aysun İsmayılova həyat yoldaşı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ilk dəfə vəkil əri Ramil Vəliyevin üzü açıq fotosunu sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Müğənni paylaşımına "Ara-sıra sizi belə paylaşımlarla sevindirə bilərəm. Hər zaman xoşbəxt olaq" şərhini yazıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

