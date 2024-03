Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə martın 24-də Xankəndi şəhəri ərazisindən ümumilikdə 7 avtomat silahı, 21 qumbara, 7 alışdırıcı, 25 patron darağı, 770 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat Xidmətindən xəbər verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.