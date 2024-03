Gürcüstan millisi Avropa Çempionatının qrup mərhələsinə vəsiqə qazandı

Gürcüstanın futbol üzrə milli komandası tarixində ilk dəfə 2024-cü il Avropa Çempionatının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbol üzrə Gürcüstan milli komandası 2024-cü ildə Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcək. Gürcüstan millisi Avro-2024-ün seçmə mərhələsinin final oyununda Yunanıstan millisini məğlub edib. Hesabın taleyi penaltilər seriyasında həll olunub:

Gürcüstan yığması penaltilər seriyasında 4 qol vurub, yunanlar isə Gürcüstan komandasının qapısına cəmi 3 qol vura bilib.

