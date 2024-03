Moskvada törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 140-a çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisədə xəsarət alan şəxslərdən biri xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, “Crocus City Hall” konsert zalında martın 22-də terror aktı törədilib.

