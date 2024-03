Musiqili Teatr apreldə maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı aprel repertuarını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənət ocağı repertuarında xüsusi yer tutan tamaşalarla teatrsevərlərin qarşısına çıxacaq.

4 aprel - “Aysedora”

5 aprel - “Qadınım”

6 aprel - “İki küpəgirən qarı”, “Leyli və Məcnun”

7 aprel - “Bir dayan, canavar!”, “Nəğməmə inan”

12 aprel - “Amerikalı kürəkən”

13 aprel - “Qırmızı papaq”, “Lara Martin’s Jazz Club”

14 aprel - “İki küpəgirən qarı”, “Sevənlərindir dünya”

19 aprel - “Anamın kitabı”

20 aprel - “Qızıl cücə”, “Paris Notr-Dama ithaf”

21 aprel - “İki küpəgirən qarı”, “Kimyagər”

25 aprel- “Utancaq qız”

26 aprel - “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”

27 aprel - “Dəcəl çəpişlər”, “O olmasın, bu olsun”

28 aprel - “İki küpəgirən qarı”, “Psix”.

