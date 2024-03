Zaqreb “Dinamo”sunun futbolçuları EFDN (İnkişaf Naminə Avropa Şəbəkəsi) təşkilatının həyata keçirdiyi “İrqçiliyə qırmızı vərəqə göstər” beynəlxalq kampaniyasına dəstək veriblər.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Zaqreb təmsilçisində çıxış edən Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli də kampaniyaya qoşulub.

Qeyd edək ki, M. Emreli 2022-ci ildən fevralından "Dinamo"da çıxış edir. O, bu mövsüm 22 matçda 5 qol vurub, eyni sayda qolun ötürməsini verib.

