Putin "Crocus"a buna görə getməyib - AÇIQLAMA

Kreml Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin terror hadisəsindən sonra "Crocus"a getməməsinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı danışan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov qeyd edib:

"Hadisənin ilk dəqiqələrində insanların xilas edilməsi və yardımların göstərilməsi üçün tədbirlər görülürdü. Putin bu prosesə mane olmamaq üçün ora getmədi".

Qeyd edək ki, “Crocus City Hall” konsert zalında martın 22-də terror aktı törədilib. Rusiya lideri sonrakı günlər hadisə yerinə getməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.