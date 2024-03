“Crocus City Hall”a hücum edən terrorçular narkotik və ya psixotrop maddələrin təsirində olublar.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə TASS agentliyi hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, “Crocus City Hall” konsert zalında martın 22-də 4 silahlı şəxs tərəfindən terror aktı törədilib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.