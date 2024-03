Azərbaycanda bir neçə dövlət qurumunun balansında olan bəzi avtomobillər hərrac yolu ilə satışa çıxarılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təşkil ediləcək hərrac 2024-cü il aprelin 30-da baş tutacaq.

Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı aşağıdakı kimidir:

