Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının 105 illiyi ilə bağlı “Xüsusi Xidmət” adlı sənədli film təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, filmdə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanının keçdiyi tarixi yoldan bəhs olunub.

Qeyd edək ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1997-ci il martın 23-də imzaladığı sərəncamla hər il martın 28-i Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları tərəfindən peşə bayramı kimi qeyd olunur.

Ətraflı AZTV-nin süjetdə:

