Tezliklə ABŞ və Avropada müharibə başlaya bilər - Zelenski

Ukrayna prezidenti Volodomir Zelenski çox yaxında ABŞ və Avropada müharibənin başlaya biləcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Zelenski “CBS News”a müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiya ilə hərbi münaqişəyə girərsə, o zaman Amerika əsgərləri bütün Avropanı müdafiə etməli olacaq, çünki ABŞ NATO-nun üzvüdür.

Ukrayna prezidenti bildirib ki, ABŞ və Avropada hələ müharibə yoxdur, lakin çox yaxında bu müharibə başlaya bilər və o zaman Rusiya raketləri o istiqamətdə uçacaq.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

