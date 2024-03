Paytaxtın mərkəzi hissəsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi sıxlığın yaranmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NİİM-dən bildirilib.

Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi ilə Bülbül prospektlərinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza səbəbindən Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.