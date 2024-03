Komandalar “Qarabağ”a öz aqressivliyini göstərməlidirlər - “Kəpəz”in baş məşqçisi

“Bu gün sanki hər kəs “Qarabağ”ı qoruyur. Komandalar bu rəqibə öz aqressivliyini göstərməlidirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri “Kəpəz”in baş məşqçisi Adil Şükürov “Qarabağ”a 1:6 hesabı ilə uduzduqları Premyer Liqanın XXVIII tur matçından sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis rəqibin çempion olması münasibətilə təbrik edib:

“Amma bu, bu gün üçündür. Daha irəli baxmalıyıq. Növbəti turlarda istəkli kollektiv olmalıyıq. Sona 8 tur qalmış komanda çempion oldusa, bu, sondur. Klublar gələcəkdə daha aqressiv çıxış etməlidirlər”.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” “Kəpəz”i məğlub edərək ölkə çempionluğunu rəsmiləşdirib.

