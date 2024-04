Bakıda yanğında xəsarət alanların vəziyyəti açıqlandı

Bakının Nərimanov rayonunda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğında xəsarət alanlardan 5 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ruzbeh Məmməd Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, yanğın zamanı xəsarət alaraq Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya edilən 23 nəfərdən 18-nə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. 5 nəfərin müalicəsi isə mərkəzin Toksikologiya şöbəsində davam etdirilir. Onların vəziyyəti ağır stabil qiymətləndirilir.

