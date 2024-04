Azərbaycan millisinin futbolçusu Musa Qurbanlının çıxış etdiyi “Yurqorden” klubu İsveç çempionatında yeni mövsümə qələbə ilə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda I turda səfərdə "Höteborq"la üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma qonaqların 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Matça ehtiyat oyunçular skamyasında başlayan Qurbanlı 70-ci dəqiqədə türkiyəli Deniz Hümmetin yerinə meydana daxil olub.

