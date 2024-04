Paytaxtın Nəsimi rayonu "Kubinka" adlanan ərazidə artıq söküntü işlərinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əksər sakinlərlə razılığa gəlinsə də, hələ tikinti şirkəti ilə müqavilə bağlamayanlar var.

Tikinti şirkəti ilə sakinlər niyə ortaq məxrəcə gələ bilmir?

Ətraflı "ATV Xəbər"in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



