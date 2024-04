Sumqayıtda 1 yaş 4 aylıq qızını dənizdə boğaraq qətlə yetirməkdə ittiham olunan Ahmet Turan Yeşil danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Baku TV-yə açıqlamasında psixoloji problemləri olduğunu bildirib: “Psixoloji sıxıntılarım, problemlərim var idi. Maddi problemlərim vardı”.

Qeyd edək ki, martın 31-i Sumqayıtda azyaşlı Zeyneb Yeşilin dəniz sahilində meyiti tapılıb. Onun qətlə yetirilməsi məlum olub və atası 1984-cü il təvəllüdlü Ahmet Turan Yeşil şübhəli şəxs qismində tutulub.

