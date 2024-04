"Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu Olavio Juninyo gəzintiyə çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Qarabağ"ın ulduz futbolçusunun şəhərdə dönər almasının görüntüsü yayılıb. Futbolçu lavaşda dönər aldıqdan sonra onu elə küçədəcə yeməyə başlayıb.

