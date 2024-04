İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi təxliyə barədə məlumatı təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirlikdən məlumat verilib.

"İsrail səfirliyi təhlükəsizlik məsələlərini şərh etmir. Səfirlik adi rejimdə fəaliyyət göstərməyə davam edir", - deyə diplomatik nümayəndəlikdən vurğulanıb.

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl İran mənbələri bildiriblər ki, İranın Dəməşqdəki konsulluğuna aviazərbəyə mümkün cavabı fonunda İsrail Bakı və Əbu-Dabidəki səfirliklərini təxliyə edib.

