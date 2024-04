İngiltərənin Cənubi Milli Liqasında "Ueymut"un "Yovil Taun"la oyununda xoşagəlməz hal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun bitməsinə 15 dəqiqə qalmış qonaq azarkeşlərdən biri huşunu itirib. Azarkeş Yovil Taun yıxılıb. Dərhal həkimlər müdaxilə ediblər. Hakim oyunu dayandırıb. Azarkeşin vəziyyəti çox ağır olduğundan helikopter “Ueymut”un meydançasına enib. Kişi yaxınlıqdakı xəstəxanaya aparılıb.

Oyunçuq yarımçıq dayandırılıb.

