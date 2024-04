Plastik əməliyyat keçirən müğənni Türkan Vəlizadə yeni fotoları ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadla xəbər verir ki, sənətçi qaş qaldırma və burun (rinoplastika) əməliyyatından sonra obyektiv qarşısına keçib. Cərrahi müdaxilədən sonra siması 180 dərəcə dəyişən Türkan şəkillərini sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. T.Vəlizadə sözügedən paylaşımına “Xəyallarımın başlanğıcı” qısa şərhini yazıb.

