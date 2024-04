Tanınmış türk müğənni Tuğba Ekinci əslən azərbaycanlı olduğunu deyib.

Metbuat.az bildirir ki, o, ARB-də yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramına bağlanıb. Müğənni qeyd edib ki, onun ata tərəfi Gəncə şəhərindən olublar.

Həmçinin müğənni aparıcı Elgiz Əkbərin "Azərbaycanlı iş adamı ilə sevgilisiniz?" sualına "Kaş ki, olsun" deyə cavab verib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

