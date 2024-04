Türkiyənin Adıyaman vilayətində yenidən zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb. Bildirilir ki, vilayətin Çelikhan rayonunda baş verən yeraltı təkan Rixter şkalası ilə 3 bal olub.

Zəlzələ yerin 6.7 kilometr dərinliyində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.