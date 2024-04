Türkiyəli müğənni Sərdar Ortaç ötən gün Bakıya gəlib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, konsert səbəbiylə ölkəyə səfər edən sənətçi əlil arabasında görünüb.

Belə ki, aparıcı Hacı Nuran İnstaqram hesabında Sərdarla çəkdirdiyi fotoları paylaşıb.

